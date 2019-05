TÄNA | Zopp alustab pürgimist French Openi põhitabelisse. Kes on tema vastane Yannick Maden?

Mäng peetakse 9. väljaku kolmanda kohtumisena. Esimene matš algab kell 11. Zopp ja Maden omavahel kunagi kohtunud pole.

Kes on Yannick Maden?

Finantsjuhtimises bakalaureusekraadi omav sakslane kasvas tippmängijaks USA-s South Carolinas Clemsoni ülikoolis. Jaanuaris tabas 29-aastast Madenit õlavigastus, millest ta tänaseks on siiski taastunud. Märtsikuust on sakslasel ette näidata kaks finaalikohta ATP Challengeri turniiridel. Viimasel neljal turniiril on ta piirdunud avaringiga.

Karjääri parim edetabelikoht pärineb Madenil sellest aastast, kui ta 1. aprillil tõusis maailma 104. reketiks. Tema treeneriks on Saksa tippmängija Philipp Kohlshreiberi endine juhendaja Markus Hipfl, kes kaks nädalat tagasi tunnistati Saksamaa tenniseliidu aasta treeneriks.

31-aastane Zopp, kes 2012. aasta septembris oli maailma edetabelis 71. kohal, langes viimasel turniiril Portugalis Bragas välja teises ringis ning piirdus ühe mänguga kolmel varasemal võistlusel.

Suurtest slämmidest on Maden põhitabelisse jõudnud vaid 2018. aastal Wimbledonis ja US Openil. Zopp edenes möödunud aastal Pariisis "õnneliku kaotajana" põhiturniirile pääsenuna suisa kolmandasse ringi.

French Openi põhitabelid loositakse neljapäeval, esimese ringi mängudega tehakse algust pühapäeval.