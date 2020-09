TÄNA OTSEBLOGI | Kaia Kanepi läheb Prantsusmaa lahtistel vastamisi maailma 20. reketiga

KAIA KANEPI - ELISE MERTENS

Nüüd tulevad väljakule Su-Wei Hsieh (WTA 63.) ja Iga Swiatek (WTA 53.) ning pärast seda on Kaia Kanepi ja Elise Mertensi kohtumine. Hetkel ennustatakse selle matši algusajaks 17.00.

Ja Korda (ATP 213.) lõhkaski üllatuspommi, alistades 21. asetusega Isneri 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

Maailma 213. reket Korda on võitnud Isneri (ATP 23.) vastu üllatuslikult kaks esimest setti 6:4, 6:4.

Tervist, tennisesõbrad! Täna jätkub eestlaste jaoks French Open, kui teises ringis lähevad vastamisi Kaia Kanepi ja Elise Mertens. Paraku segab Pariisis vihm kaarte ning ajakava on juba praeguseks nihkes. Seitsmenda väljaku esimene mäng Sebastian Korda ja John Isneri pidi algama kell 12, kuid praeguse seisuga on see algamas alles nüüd, 45 minutit hiljem.