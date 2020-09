TÄNA OTSEBLOGI | Kaia Kanepi alustab US Openit maailma 57. reketi vastu

Kanepi ja Siniakova vaheline kohtumine on kavas seitsmenda väljaku kolmanda kohtumisega. Esimeses matšis pannakse pall mängu Eesti aja järgi kell 18. Flashcore ennustab seega, et eestlanna võib platsile pääseda kella 21.30 paiku.

Seni on nad kohtunud korra, kui 2018. aastal Itaalias toimunud turniiril jäi eestlanna peale kolmes setis 6:3, 3:6, 6:3.

US Openil on Kanepi laeks jäänud seni veerandfinaal, kuhu ta on jõudnud kahel korral (2010 ja 2017). Siniakova pole USA lahtistel kolmandast ringist veel kaugemale jõudnud.

Kohtumise võitjat ootab teises ringis ees tuneeslanna Ons Jabeuri (WTA 39.) ja Katarzyna Kawa (WTA 125.) vahelise matši võitja.

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 21.) alustas suurturniiri edukalt, võites avaringis Daniele Collinsit (WTA 55.) 5:7, 6:2, 6:2.

KAIA KANEPI - KATERINA SINIAKOVA