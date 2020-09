TÄNA OTSEBLOGI | Anett Kontaveit läheb US Openil vastamisi maailma 37. reketiga

Kontaveit edenes kolmandasse ringi tänu 6:4, 6:1 võiduga sloveenlanna Kaja Juvani (WTA 113.) üle. Linette oli samal ajal 6:1, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4) parem Danka Kovinicist (WTA 92.).

Kontaveit on Linettega kohtunud kuuel korral ja kaotanud neist neli matši, kuid kõik need mängud jäävad juba aastate taha. Viimati kohtuti 2017. aastal Wuhanis, kui peale jäi poolatar 7:5, 6:4. Kontaveidi senised kaks võitu on pärit 2014. aastast.

Kontaveiti ja Linette vaheline matš on kavas viienda väljaku kolmanda mänguna. Esmalt kohtuvad seal meesüksikmängus Cameron Norrie (ATP 76.) ja Alejandro Davidovich Fokina (ATP 99.) ning seejärel jätkavad neljapäeval pooleli jäänud mängu Dan Evans (ATP 31.) ja Corentin Moutet (ATP 77.). Evans oli mängu katkestamise hetkel oma servigeimis kaotusseisus 6:4, 3:6, 5:6.

Seega võib eestlanna hea õnne korral platsile saada umbes kella 22 paiku.

Edasipääseja läheb järgmises ringis vastamisi Naomi Osaka (WTA 9.) ja Marta Kostjuki (WTA 137.) vahelise kohtumise võitjaga.

ANETT KONTAVEIT - MAGDA LINETTE Tere, tennisesõbrad!