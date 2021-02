TÄNA ÖÖSEL OTSEBLOGI | Kaia Kanepi kohtub Austraalia lahtistel tiitlikaitsjaga

Kaia Kanepi (WTA 65.), kes alistas avaringis lätlanna Anastassija Sevavstova (WTA 53.) 6:3, 6:1, läheb Margaret Court Arenal vastamisi tiitlikaitsja ja maailma neljanda reketi Sofia Keniniga. Ka see matš on antud väljaku teine kohtumine, kuid ei alga enne kella 4 varahommikul.

Kanepi ja Kenin on seni kohtunud ühe korra. Eestlanna võttis 2018. aastal Roomas kvalifikatsiooni esimeses ringis kolmes setis võitis. „Mäletan, et see oli raske mäng liiva peal. Siis ta oli veel noor ja tulevane täht. Mõtlesin veel, et nii hästi mängib oma vanuse kohta. Nüüd on kõvaväljaku peal, teised tingimused, teine aasta. Ei oska öelda, kuidas kulgeb. Kindlasti tunneb ta end nendel väljakutel hästi. Aga praegu ma pole veel selle mängu peale mõelnud,“ meenutas Kanepi avaringi kohtumise järel.