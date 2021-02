TÄNA ÖÖSEL OTSEBLOGI | Anett Kontaveit läheb vastamisi ainsa konkurentsi jäänud Briti naistennisistiga

Avaringis valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitši (WTA 92.) 7:5, 6:2 alistanud Kontaveiti ootab teises ringis ees britt Heather Watson (WTA 60.). Kontaveiti ja Watsoni kohtumine on kavas John Cain Arena väljaku teise matšina. Esimene mäng Andrei Rublevi ja Thiago Monteiro vahel algab Eesti aja järgi kell 3 öösel.

Kontaveit on oma teise ringi vastasega kohtunud viis korda ja teda kolm korda võitnud. „Ta on stabiilne mängija, kel pole megasuurt äralööki, aga ta teeb kõike korralikult. Tähtis on keskenduda oma mängule ja olla agressiivne,” sõnas Eesti esireket, kes mullu jõudis Australian Openil veerandfinaali.