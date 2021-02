TÄNA ÖÖSEL DELFI TV-s | Kontaveit alustab turniiri, Kanepi mängib veerandfinaali koha nimel

Esimesena tuleb kolmapäeval väljakule Kontaveit (WTA 23.), kelle Grampians Trophy nimelise turniiri avaringi kohtumine ameeriklanna Christina McHale'i (WTA 82.) vastu peetakse Melbourne Parki 8. väljaku päeva teise mänguna. Esimene mäng (Barbora Strycova - Bethanie Mattek-Sands) algab kell 1.30, Kontaveiti võib seega väljakule oodata umbes kella 3 paiku.

Kontaveiti - McHale'i matši võitja lähebki vastamisi tšehhitari Strycova (WTA 38.) või ameeriklanna Mattek-Sandsiga (WTA 339.). Mattek-Sandsi edetabelikoht on petlik, sest oma parimatel päevadel on ta olnud maailma 30. reket (2011 juuli). Viimastel aastatel on ta maadeldud vigastustega ja seetõttu väga vähe mänginud.

Kaia Kanepi (WTA 94.) Gippsland Trophy kaheksandikfinaal venelanna Darja Kasatkinaga (WTA 71.) on kavas 7. väljaku neljanda matšina, kuid nii selle kui ka veel nelja mängu taga on märge "võimalik väljaku vahetus", mis võib tähendada ka ajakava muutust. Erinevad Livescore'i portaalid ennustavad selle mängu alguseks kell 6.00, kuid selline määratlus on alati suhteline.

Kanepi ja Kasatkinaga samas tabeliveerandis heitlevad koha eest kaheksa parema seas itaallanna Jasmine Paolini (WTA 97.) ja tšehhitar Karolina Muchova (WTA 27.).