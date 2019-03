TÄNA ÖÖSEL DELFI TV-s | Anett Kontaveit kohtub Indian Wellsi kaheksandikfinaalis maailma viienda reketiga

Eesti esinumber alustas Indian Wellsis otse teisest ringist, alistades seal Monica Puigi 6:3, 7:6. Kolmandas ringis oli ta parasjagu Läti esireketi Anastasija Sevastova vastu esimeses setis 5:0 ees, kui vastane Kontaveidile loobumisvõidu andis.

Pliškova on Indian Wellsis pidanud samuti kaks kohtumist: esmalt alistas ta maailma 121. reketi Misaki Doi 6:7, 6:1, 6:1, seejärel oli ta üle belglannast Ysavine Bonaventure'ist (WTA 144.) tulemusega 6:3, 6:2.

Omavahel on Kontaveit ja Pliškova varem kohtunud vaid korra - eelmise aasta aprillis Stuttgardi turniiri poolfinaalis jäi tšehhitar peale 6:4, 6:2.

"Kohtusin Kontaveidiga mullu Stuttgardis - mängisin hästi, see oli lühike matš, servisin hästi," rääkis Pliškova tänase mängu eel. "Anett on aga igas elemendis tugev - ta tõrjub hästi, suudab rünnata nii eest- kui tagantkäelöökidega ning võitleb väljakul kõvasti. Midagi lihtsat minu jaoks ei tule, aga kõik sõltub minust endast. Kui mängin aktiivselt, on mul head šansid võita."

Kohtumine on turniiri neljandal väljakul kavas neljanda kohtumisena: enne seda on kavas kaks naiste üksikmängu ning üks naiste paarismäng. Esimene matš algab Eesti aja järgi kell 20.00, mistõttu võib Kontaveiti ja Pliškovat väljakule oodata orienteeruvalt kella ühe paiku öösel või pisut hiljem. Delfi Sport näitab matši otseülekandes.