TÄNA ÖÖSEL DELFI TV-s | Anett Kontaveit jätkab Miami Openit võimsa Austraalia tennisisti vastu

Kontaveiti ja Tomljanovici mäng peetakse Grandstandi väljaku viienda ehk viimase kohtumisena, mis algab kõige varem kell 19.00 (Eesti aeg pühapäeval 01.00). Esimene matš algab seal kell 12 (Eesti aeg 18).

Avaringis vaba olnud Kontaveit alistas teises ringis 17-aastase ameeriklanna Amanda Anisimova (WTA 73.) 6:3, 1:6, 6:4. Tomljanovic (WTA 40.) üllatas eile maailma üheksandat reketit Aryna Sabalenkat, võites 6:3, 6:4.

Eilse võidu järel ütles Kontaveit, et taas on oodata rasket lahingut: "Tomljanoviciga pole ma kohtunud, kuid ta on suhteliselt sarnane mängija Anisimovale - lööb väga kõvasti ja teravalt. Mul tuleb sellega toime tulla."