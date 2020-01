TÄNA ÖÖSEL | Anett Kontaveiti lahutab Austraalia lahtiste veerandfinaalist 18-aastane poolatar

Kontaveit mängib pääsu eest kaheksa parema hulka alles 18-aastase poolatari Iga Swiatekiga (WTA 56.), kes alistas eelmises ringis 19. asetusega horvaatlanna Donna Vekici 7:5, 6:3.

Mullu alistas Kontaveit Swiateki Cincinnatis tulemusega 6:4, 7:6 (2). "Noor ja arenev mängija. Tal on väga hea turniir olnud, ta on häid võite saanud," sõnas Kontaveit pärast Bencici alistamist poolatari kohta.

"Tuleb kindlasti raske mäng. Mäletan, et ta servib küllaltki hästi ning tal on agressiivne topspinniga eeskäsi, millega ta tahtis mängu kontrollida. Nii palju on meeles, ülejäänud pean treeneriga üle rääkima," meenutas Kontaveit.

24-aastane eestlanna pole senise karjääri jooksul veel kordagi suure slämmi turniiridel veerandfinaali jõudnud. Neljandasse ringi edenes ta Austraalias teist korda, lisaks on ta 16 parema seas olnud korra nii French Openil (2018) kui ka US Openil (2015).

Kontaveiti ja Swiateki matši peetakse Melbourne Arenal teise kohtumisena. Esimese matšiga tehakse algust kell 02.00 (kohalik aeg 11.00). Delfi kajastab Kontaveiti ja Swiateki vahelist vastasseisu otseblogi vahendusel.

