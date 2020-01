TÄNA ÖÖSEL | Anett Kontaveit kohtub Austraalia lahtistel maailma seitsmenda reketiga

Eestlanna läheb kolmandas ringis vastamisi maailma seitsmenda reketi Belinda Benciciga, kes oli viimati 7:5, 7:5 parem 2017. aasta French Openi võitjast, lätlannast Jelena Ostapenkost (WTA 45.).

Kontaveidi ja Bencici mäng on kavas Margaret Court Arena teise matšina, mis algab orienteeruvalt kell 03.30 - 04.00. Avakohtumises lähevad seal kell 02.00 vastamisi Angelique Kerber (WTA 18.) ja Camila Giorgi (WTA 102).

"Ta on viimasel ajal hästi mänginud. Minul midagi kaotada ei ole. Selge on, et pean Bencici vastu oma parimat tennist näitama, kui tahan võita," sõnas Kontaveit eelseisva matši kohta pärast hispaanlanna Sara Sorribes Tormo (WTA 91.) alistamist.

