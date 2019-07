TÄNA | Kas Anett Kontaveit teeb Wimbledonis isikliku rekordi ning jõuab neljandasse ringi?

Kontaveidi ja Muchova kohtumine on ajakava järgi paigutatud 3. väljaku teiseks kohtumiseks - enne neid lähevad seal vastamisi Elina Svitolina ja Maria Sakkari. Svitolina ja Sakkari kohtumine algab Eesti aja järgi kell 13.00, mis tähendab, et eelduslikult võiks Kontaveiti ja Muchovat platsile oodata kella 14.30 paiku.

Eestlannal on sealjuures Muchovaga oma kana kitkuda: pisut üle kuu aja tagasi oli just tema see, kes Kontaveidi Prantsusmaa lahtiste esimeses ringis 3:6, 6:2, 6:2 alistas. See on seni olnud ka kahe tennisisti ainus omavaheline kohtumine.

Nii Kontaveit kui Muchova on kolmandasse ringi jõudmiseks pidanud alistama endast tabelikoha mõttes nõrgemad vastased: Kontaveidil olid nendeks maailma 298. reket Shelby Rogers ja maailma 122. reket Heather Watsoni, Muchoval WTA edetabeli 113. number Aleksandra Krunić ja 85. number Madison Brengle. Brengle oli aga eelnevalt omakorda alistanud 14. asetusega Marketa Vondroušova.

"Omavahelises mängus Prantsusmaal ei olnud minu poolt sellist vaimset jõudu ja eneseusku. Lähen seekord kindlasti agressiivselt mängima ja võitlema ja tunnen ennast palju paremini kui siis. Mäng-mängult olen paremaks läinud ja pean enda sees võitlust ja positiivsust hoidma. Usun, et see mäng on väga võimalik võita," oli Kontaveit pärast teise ringi võitu tänasest matšist rääkides enesekindel.

Varem pole Kontaveit Wimbledonis kolmandast ringist kaugemale jõudnud - täpselt nii kaugele on ta viimasel kahel aastal järjest küündinud. Teistel suure slämmi turniiridel on ta aga kõigil korra neljandasse ringi ehk 16 parema sekka jõudnud.

Delfi Sport toob olulised sündmused lugejateni otseblogis kohapealt.