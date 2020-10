TÄNA | Kaia Kanepi kohtub Istanbuli finaalis endise maailma teise reketiga

Tegemist on tõelise veteranide duelliga, sest Kanepi on 35 ja Zvonarjova 36-aastane. Kahjuks Delfile teadaolevalt otsepilti sellest mängust võimalik vaadata ei ole.

2010. aasta oktoobris WTA edetabelis teisel kohal ära käinud venelanna võitis alles hiljuti US Openi paarismängutiitli ning on suure slämmi tiitleid paarismängus korjanud karjääri jooksul veel neli. Üksikmängus on tema säravamateks saavutuseks 2008. aasta Pekingi olümpia pronksmedal ning Wimbledonis ja US Openil 2010. aastal finaali jõudmine.

Zvonarjova alistas poolfinaalis 6:2, 6:1 Suurbritannia tennisisti Francesca Jonesi (WTA 257.). Kanepi oli 6:4, 6:2 üle rumeenlannast Jaqueline Cristianist (WTA 169.).

Profikarussellis on Kanepi ja Zvonarjova omavahel kohtunud kaks korda. 2010. aasta US Openi veerandfinaalis sai venelanna 6:3, 7:5 võidu, 2018. aasta Jurmala turniiri avaringis sai Kanepi tulemusega 6:2, 6:2 võidu. Noorteklassis läksid naised vastamisi 2000. aasta juunis German Junior Openi veerandfinaalis, kus Kanepi alistas Zvonarjova 6:4, 6:3 ning purjetas sealt edasi turniirivõiduni.

Kanepi püüab oma karjääri 23. ITF-i finaalis 17. tiitlit. 12 korda WTA turniiridel võidutsenud Zvonarjoval on ITF-i tiitleid kolm, viimane neist jääb 2017. aastasse.





