TÄNA | Kaia Kanepi alustab Wimbledoni šveitslanna vastu, mäng algab kell 13

Kanepi ja Vögele kohtumine peetakse 9. väljakul päeva esimese kohtumisena. Matš algab Eesti aja järgi kell 13.00.

Varem on Vögele ja Kanepi kohtunud vaid ühel korral, aga seda samuti suure slämmi turniiril, kui 2013. aasta Prantsuse lahtiste teise ringi kohtumises jäi Vögele maratonmatšis tulemusega 7:6, 3:6, 8:6 peale. Seesama turniir on 29-aastase Vögele jaoks ka seni jäänud karjääri parimaks suure slämmi turniiriks - 27 suure slämmi turniirist on ta seni vaid seitsmel korral suutnud üldse esimesest ringist edasi jõuda. Wimbledoni põhitabelis pole ta seni suutnud kordagi mängu võita, langedes seitsmel korral avaringis välja.

Vögele sai eile hilisõhtul sealjuures teada, et saab Wimbledonis mängida ka paarismängu: Marketa Vondroušova vigastuse tõttu asetati tabelisse esimesena varus olnud just Vögele koos Magdalena Rybarikovaga.

Kihlveokontorid peavad matši eel võrdlemisi selgeks soosikuks eestlannat - enamikes kohtades on Kanepi võidukoefitsient 1,40 ringis, vastasel 3,00 juures.

Kanepi ja Vögele matši võitja kohtub teises ringis kas Belinda Bencici (WTA 13.) või Anastassia Pavljutšenkovaga (WTA 46.).

Delfi Sport vahendab sündmusi Wimbledonist kohapealt.