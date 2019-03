TÄNA DELFI TV-s | Miami Openi poolfinaal Anett Kontaveit - Ashleigh Barty. Soosikukoorem on austraallanna õlul

Delfi TV näitab kell 19 algavata matši otseülekandes. Mängu kommenteerib Michel Lehtmets.

Kihlveokontorites on kindel soosik Barty, kuid naiste edetabelikohti võrreldes on see igati loomulik. Kindlasti mängib rolli ka fakt, et Barty lülitas veerandfinaalis konkurendiks turniiri ühe peafavoriidi Petra Kvitova, kellel oli lootus maailma edetabelis troonilt tõugata esireket Naomi Osaka.

Ühes Eesti suurimas ennustusportaalis on Barty võidukoefitsient hetkel 1.37, Kontaveidil 3.10. Teises kihlveokontoris on Barty koefitsient enam-vähem sama (1.38), kuid Kontaveidi vastav number grammi võrra väiksem (3.05).

22-aastane Barty ning 23-aastane Kontaveit on seni omavahel mänginud ühe korra. Vastamisi mindi aga ligemale viis aastat tagasi, kui 2014. aasta Wimbledoni kvalifikatsioonis jäi 6:7 (5), 6:3, 6:4 peale Kontaveit.

Kontaveit sai eelmises ringis raske 3:6, 6:2, 7:5 võidu Taiwani tennisisti Su-Wei Hsiehi üle, tulles otsustavas setis välja 0:4 kaotusseisust.