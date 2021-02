TÄNA DELFI TV-s | Kontaveit sai Azarenkalt loobumisvõidu, Kanepi mängib maailma 33. reketiga Melbourne'is finaalikoha nimel

Kontaveit ja Kanepi Melbourne'is

Teada on juba ka Kanepi võimalik finaalivastane, kelleks on Naomi Osakalt loobumisvõidu saanud belglanna Elise Mertens (WTA 20.). Maailma 3. reket on loobumise põhjuseks toonud "niggling injury", mis võiks tähendada "näriv" või "tülikas" vigastus.

Ajakava muutus: Maria Sakkari ja Angelique Kerberi mäng algab kell 3.00. Kanepi ja Alexandrova on tõstetud kolmandaks mänguks, mis ei hakka enne 5.30.

Asjalood on sellised, et Azarenka on andnud loobumisvõidu. Kontaveit pääseb mänguta järgmisse ringi! Valgevenelanna on põhjuseks toonud alaseljavigastuse.

Tere ööd, tennisesõbrad! Eeldatavasti on ees ootamas väga põnev tenniseöö, ehk isegi hommik, oleneb, kes mida hommiku all silmas peab. Viskame väikse pilgu kihlveoportaalide koefitsientidele:Azarenkat peetakse Kontaveidi vastu kergeks soosikuks, aga ainult kergeks. Üks tuntud välismaa ennustussait pakub valgevenelanna võidukoefitsiendiks 1.72, Kontaveidi võidule panustades saaks raha tagasi 2.10-ga korrutades. Huvitaval kombel on Alexandrova ja Kanepi koefitsiendid täpselt samad! Ühes Eesti portaalis tuleb selge kerge erinevus - Alexandrovale 1.70 ja Kanepile 2.15.