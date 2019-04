TÄNA DELFI TV-s | Kaia Kanepi peab Charlestoni WTA turniiril avaringi kohtumise, vihm segab mängude algust

Varasemalt nad omavahel kohtunud pole.

Kanepi ja Kudermetova mäng on kavas teisel väljakul (Althea Gibson Club court) teise kohtumisena. Esimese mängu algusaega on seejuures vihmasaju tõttu juba edasi lükatud ning see algab Eesti aja järgi kõige varem kell 20. Kanepi kohtumine võib seega alata eeldatavalt kella 22 paiku. Delfi TV teeb mängust otseülekande.

Volvo car Openi auhinnafond on 823 000 dollarit, millest võitjale kuulub 141 420 dollarit. Kõrgeimat asetust omab turniiril maailma kaheksas reket Sloane Stephens.

Kanepi ja Kudermetova mängu võitja läheb teises ringis kokku belglanna Elise Mertensiga (WTA 17.).