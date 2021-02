TÄNA DELFI TV-s | Kaia Kanepi mängib kaheksandikfinaalis Kontaveidi venelannast paarismängupartneriga

Kontaveit ja Kanepi Austraalias

Eelnevad mängud on nii palju veninud, et Kanepi matši algusajaks ennustatakse juba 7.20. Samas pole välistatud, et mõni teine väljak varem vabaneb ja see mäng sinna üle tõstetakse.

Läbi! Kontaveit võidab 6:1, 6:3. Kanepi-Kasatkina mängu alguseks ennustatakse 7.00.

Kontaveit murrab tagasi seisuks 4:3.

McHale teeb oma esimese servimurde ja viigistab teise seti 3:3.

Kontaveit võitis ülipika, 18-punktilise geimi ja hoidis oma servi seisuks 3:1.

Kontaveit võitis seitse geimi järjest, kui läks ka teist setti 2:0 juhtima. Selle jada lõpetas McHale'i geimivõit seisuks 2:1.

Esimene sett on ajalugu. Kontaveit võidab selle kindlalt 6:1.

Esimesed Kontaveidi servigeimid olid küll pikemad ja tasavägised, kuid hiljem on ta pallingut juba kindlamini hoidnud. 4:1 seisult minnakse pooltevahetusele.

Delfi TV ja Inspira ülekanne Kontaveidi mängust on alanud.

Kontaveidi matšile eelnenud mäng Strycova ja Mattek-Sandsi vahel on lõppenud viimase 7:6, 6:2 võiduga. McHale ja Kontaveit võiksid mänguga algust teha umbes 3.45 paiku.

Huvitavalt algas maailma kolmanda reketi Naomi Osaka matš Gippsland Trophy 1/8-finaalis inglanna Katie Boulteriga (WTA 371.). Jaapanlanna kaotas avaseti 3:6, kuid võitis äsja teise 6:3. See matš on kestnud tund ja 22 minutit.

Mattek-Sands juhib teises setis juba 5:2. Enam ei tohiks kaua minna, kuni Kontaveit väljakule pääseb.

Mattek-Sands on teinud servimurde ja asunud teist setti 4:2 juhtima.

Mattek-Sands on teises setis 3:2 juhtimas, aga servimurded on seal viigis, nii et tšehhitar asub kohe servima.

Tere ööd! Kontaveidi ja McHale'i matš kell 3 veel alata ei saa, sest Mattek-Sandsi ja Strycova mängus möödus äsja alles esimene sett, mille Mattek-Sands 7:6 (3) võitis. Hetkel on seal käimas teise seti teine geim.