TÄNA DELFI TV-s | Austriaga kohtuval Eesti tennisenaiskonnal on Fed Cupil selg vastu seina

Eesti on seni kaotanud mängudega 1:2 nii Itaaliale kui ka Kreekale. Oma alagrupis on Eesti seni ainsana võiduta. Itaalial on kaks võitu, Austrial ja Kreekal üks.

Austria võitmine peaks Eestile igati jõukohane olema. Austerlannade koosseis: Julia Grabher (WTA 221.), Melanie Klaffner (WTA 525.), Mira Antonitsch (WTA 638.) ja Sinja Kraus (WTA 869.).

Eesti esireket on Anett Kontaveit (WTA 22.), kapten Märten Tamla on kahel päeval üksikmängus väljakule usaldanud ka Jelena Malõgina (WTA 553.).

Kuna Austria võitis eile 2:1 Kreekat, on Eestil veel võimalus alagrupis tulla teiseks ning jääda ka viimaseks. Edasipääs oleks kindel juhul, kui võidetaks 3:0 Austriat ning Kreeka kaotab Itaaliale. 2:1 võidu korral hakatakse lugema settide ja vajadusel geimide vahet.

Alagrupis viimaseks jäämise korral tuleb laupäeval pidada play-off matš oma liigasse püsima jäämise nimel.