TÄNA DELFI TV-s | Anett Kontaveit mängib Palermos poolfinaalkoha eest

Kontaveit on siiani Itaalia tippturniiril üle mänginud rumeenlanna Patricia Maria Tigi (WTA 85.) 6:3, 6:3 ning sakslanna Laura Siegemundi (WTA 65.) 3:6, 6:2, 6:2.

Cocciaretto alistas eile üllatuslikult kuuendana asetatud Horvaatia tennisisti Donna Vekici (WTA 24.) 6:2, 6:4.

Kontaveit arvas eile õhtul, et Cocciaretto vastu tuleb raske mäng, kuid ta on selleks valmis. “Veerandfinaal tuleb kindlasti raske, ta mängib agressiivselt ja enesekindlalt. Ma pole temaga varem mänginud, kuid siiski ollen mänguks valmis,” teatas Kontaveit.

Eestlannat vaevas eilse Siegemundiga matši ajal kerge jalatrauma. “Mängu ajal tuli vasakusse jalga imelik valu, kuid mingi hetk see kadus. Vahepeal oli valus, aga enam mitte. Natukene annab ka vasak tuhar tunda servist maandumisel. Pean kindlasti minema seda näitama massööridele või füsioterapeutidele. Loodan, et homme (täna - toim.) on parem. Sama probleem oli ka Tallinnas,” tunnistas Kontaveit ja lisas, et turniiri poolelijätmisele ta kindlasti ei mõtle.