TÄNA DELFI TV-s | Anett Kontaveit mängib Miami Openi poolfinaalis noorteklassi rivaaliga, soosikukoorem on vastase õlul

Delfi TV näitab kell 19 algavata matši otseülekandes. Mängu kommenteerib Michel Lehtmets.

Anett Kontaveit - Ashleigh Barty

Kihlveokontorites on kindel soosik Barty, kuid naiste edetabelikohti võrreldes on see igati loomulik. Kindlasti mängib rolli ka fakt, et Barty lülitas veerandfinaalis konkurendiks turniiri ühe peafavoriidi Petra Kvitova, kellel oli lootus maailma edetabelis troonilt tõugata esireket Naomi Osaka.

Ühes Eesti suurimas ennustusportaalis on Barty võidukoefitsient hetkel 1.37, Kontaveidil 3.10. Teises kihlveokontoris on Barty koefitsient enam-vähem sama (1.38), kuid Kontaveidi vastav number grammi võrra väiksem (3.05).

22-aastane Barty ning 23-aastane Kontaveit on täiskasvanute klassis seni omavahel mänginud ühe korra. Vastamisi mindi aga ligemale viis aastat tagasi, kui 2014. aasta Wimbledoni kvalifikatsioonis jäi 6:7 (5), 6:3, 6:4 peale Kontaveit.

Omavahel on kohtutud ka kaks korda noorteklassis. 2011. aasta Malaisia ITF-i 1. kategooria turniiril sai Barty 6:3, 6:3 võidu, paar kuud hiljem võttis Kontaveit French Openi juunioride turniiri teises ringis revanši tulemusega 7:6, 6:2. Samal aastal võitis Barty Wimbledoni noorteturniiri.

Barty täiskasvanute klassi edutee algas paarismängust. Koos Casey Dellacquaga edenes ta 17-aastaselt kahel korral suure slämmi finaali. Kuna üksikmäng ei sujunud kohe mitte, otsustas 2014. aastal kätt proovida hoopis kriketimängijana, naastes tennisekarusselli 2016. aastal. Tänaseks on ta võitnud kolm WTA turniiri (2017 Kuala Lumpur, 2018 Nottingham, 2018 Zhuhai Elite Trophy).