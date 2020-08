TÄNA DELFI TV-s | Anett Kontaveit hakkab püüdma kohta veerandfinaalis

Kontaveit on Siegemundiga varem mänginud korra - 2018. aastal võitis ta Pekingis 2:6, 6:3, 6:2.

Eesti esireket ütles pärast eilset võitu: "Mul on lihtsalt väga hea meel, et selle matši võitsin. Oli päris raske tulla kõvaväljakult liivale. Olud olid tuulised ja ma pole veel valepõrgetega harjunud - neid oli paar tükki. Suutsin teises setis raskest seisust mängu tagasi tulla. Mängisin just tähtsaid punkte väga hästi."

Kontaveit lisas, et teise seti raskes alguses mängis oma osa Tigi võetud meditsiiniline paus. "Kindlasti oli natuke raske pärast pingil istumist kohe mängima hakata. Aga eks see ole selline asi, mida pole pool aastat kogenud. Vastasel on õigus meditsiiniline paus võtta ja selliste asjadega tuleb lihtsalt ära harjuda."

Mängu alguses loeti mängijatele sõnad peale, et nad matši ajal pallipoiste ja kohtunikega distantsi hoiaksid ning ise rätikut üles korjaksid, sest koroonaohu tõttu pole pallipoistel õigust seda neile ulatada nagu tavaolukorras kombeks.

"Võtab aega, et selle kõigega harjuda. Kuna ma väljakul olles rätikut ei kasutagi, siis see polnud minu jaoks väga suur muutus, aga distantsi osas pean küll endale meelde tuletama, et ma palli küsides liiga lähedale ei läheks. Olukord on tavatu, aga peame sellega harjuma," rääkis Kontaveit.