TÄNA DELFI TV-s | Anett Kontaveit hakkab maailma 15. reketiga heitlema koha eest finaalis

Kontaveit kindlustas koha poolfinaalis reedel, kui oli 6:1, 4:6, 6:1 parem itaallannast Elisabetta Cocciarettost (WTA 157.). Kontaveit alustas turniiri võiduga rumeenlanna Patricia Maria Tigi (WTA 85.) 6:3, 6:3 üle ning alistas teises ringis sakslanna Laura Siegemundi (WTA 65.) 3:6, 6:2, 6:2.

Martic oli omakorda veerandfinaalis 7:6 (5), 7:6 (3) parem valgevenelannast Aljaksandra Sasnovitšist.

Marticiga kohtus Kontaveit alles tänavu veebruaris Dubai turniiri veerandfinaalis, kaotades talle 6:7 (4), 1:6. "Marticile meeldib liival mängida ja tuleb kindlasti väga raske mäng. Tal on hea kick-serv ja üldse väga hea esimene serv. Olen valmis. Hea oli järjekordne raske mäng selja taha jätta, mängukogemust saada ja raskeid olukordi läbi teha. Usun, et sellest on igal juhul järgmisteks mängudeks ja turniirideks kasu," rääkis Kontaveit tänase vastase kohta.

ANETT KONTAVEIT - PETRA MARTIC