TÄNA | Anett Kontaveit alustab Wimbledoni turniiri ameeriklanna vastu

Kohtumine peetakse 14. väljaku teise mänguna. Esimesena lähevad kell 13 samal platsil vastamisi Sofia Kenin ja Astra Sharma, mis tähendab, et Kontaveiti ja Rogersit võiks orienteeruvalt platsile oodata kella 14.30 paiku.

Kuigi Rogers on maailma edetabelis alles kolmanda saja lõpus, ei tasu arvata, et tegu oleks kehva mängijaga - tema edetabelikoht on petlik, sest 26-aastane ameeriklanna pidas hiljuti sisulisel aasta pikkuse võistluspausi, naastes väljakule alles tänavu aprillis Charlestonis, kus alistas muuhulgas praeguse maailma 73. reketi Jevgenia Rodina. Enne vigastuspausi oli Rogersi parimaks edetabelikohaks 48.

Kontaveit on Rogersiga varem kohtunud vaid korra ning sedagi enam kui kuus aastat tagasi - 2013. aasta Aucklandi turniiri kvalifikatsiooni teises ringis võitis eestlanna 6:1, 6:2. Rogers oli toona maailma 126. reket, Kontaveit edetabeli 249. number.

Tänavustel Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel, kus Kontaveit langes juba avaringis, jõudis Rogers teise ringi, kaotades seal kolmes setis hispaanlannale Carla Suarez Navarrole. Viimase muruturniiri pidas ameeriklanna Mallorcal, alistades seal kõigepealt hiinlanna Shuai Zhangi ning andes kaheksandikfinaalis kolmandas setis kerge käevigastuse tõttu loobumisvõidu šveitslannale Belinca Bencicile.

Kontaveidi ja Rogersi matši võitja läheb teises ringis vastamisi kas inglanna Heather Watsoni (WTA 122.) või 17-aastase ameeriklanna Catherine McNallyga (WTA 164.). Potentsiaalsetest kolmanda ringi vastastest on Kontaveidiga ühes tabeliveerandis 16. paigutusega tšehhitar Marketa Vondroušova, kes võib teises ringis vastamisi minna Kontaveidile French Openil takistuseks saanud Karolina Muchovaga (WTA 68.).