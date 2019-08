TÄNA | Anett Kontaveit alustab koos venelannaga US Openit ka paarismängus

Kontaveit ja Kasatkina kohtuvad paarismänguturniiri avaringis meie aja järgi juba täna õhtul USA paariga Raquel Atawo - Asia Muhammad.

Atawo ja Muhammad said turniiriks 16. asetuse ning on seega kerged soosikud - samal ajal võivad Kontaveit ja Kasatkina julgust koguda tõsiasjast, et näiteks Prantsusmaa lahtistel jõuti koos välja kolmandasse ringi ehk 16 parema sekka.

Kohtumine peetakse täna 12. väljaku teise mänguna, millele eelneb kell 18 algav naiste paarismäng. Seega võib Kontaveiti ja Kasatkinat väljakule oodata meie aja järgi umbes kell 19.30.