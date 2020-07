TÄISPIKKUSES | Kontaveit Eesti-Läti maavõistlusest: see on mega, et saame kodupubliku ees mängida

Eesti selle suve ühest suurimast spordiüritusest võtavad osa Anett Kontaveit (WTA 22.), Kaia Kanepi (WTA 99.), Vladimir Ivanov (ATP 552.) ja Jürgen Zopp (ATP 540.). Läti toob kohale aga 2017. aastal Prantusmaa Suure Slämmi turniiri võitnud Jelena Ostapenko (WTA 41.), Anastasija Sevastova (WTA 43.), Ernests Gulbise (ATP 162.) ja Karlis Ozolinsi (ATP 1133).

Ürituse korraldusmeeskonna liikme Oliver Lälli sõnul toimub maavõistlusel kokku 11 kohtumist, nende hulgas meeste paarismäng ja naiste paarismäng. Turniiri lõpetab segapaarismäng. Maavõistlus peetakse Tondi tennisekeskuses.

Piletid tulevad müügile kolmapäeval kell 12 Piletilevis.

Pressikonverentsi kokkuvõte:

Anett Kontaveit: Ma arvan, et see on privileeg, et saame sellist turniiri kodus ja kodupubliku ees mängida. See on mega. Olen teinud füüsilist trenni ja proovinud ennast vormis hoida. Tunnen ennast nagu hooaja eel. Raske öelda, kas olen paremas vormis kui kunagi varem. Pärast Eestit on plaanis esmalt mängida 3. augustil Palermos. Kui USA turniirid toimuvad, siis tahaksin seal kindlasti osaleda.

Kaia Kanepi: Paus on mulle kasuks tulnud. Pärast Austraalia lahtiseid olin väga väsinud, ei läinud ühelegi turniirile. Nüüd olen treeninud ja puhanud. Võrreldes viimase paari aastaga tunnen ennast paremini kui varem. Ma ei tea, kas ma järgmisel hooajal jätkan, otsustan selle aasta lõpus. Sellel hooajal tahan mängida USA ja Prantsusmaa lahtistel. Võib-olla mõnel turniiril veel, aga seda on raske praegu ennustada.

Jelena Ostapenko: Mul on 2018. aastal Tallinnast mängimisest head mälestused. Sellisel raskel ajal on tore lõpuks mängida. Tore, et see turniir toimub. Tulevad kõvad matšid, viimasel paaril nädalal olen juba kõvemini harjutanud, et nendeks valmis olla.

Ernests Gulbis: Oleme juba kaua oodanud, kõik tahavad väga tennist mängida. Eesti-Läti maavõistlus sobib kalendrisse väga hästi. Saame hooaja eel häid mänge. Läti võidab maavõistluse, aga ma ei saa öelda, mis tulemuseks jääb - oma mängudele panustamine on ju keelatud.