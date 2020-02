TÄISPIKKUSES ja TIPPHETKED | Kontaveit alistas Dubais tugeva venelanna ning jõudis veerandfinaali

Mõlemas setis jäi Kontaveit kaotusseisu, kuid tähtsatel hetkedel suutis eestlanna vastase servigeimi murda ja mängu enda kasuks pöörata. Teises setis oli Kontaveit seejuures 3:5 kaotusseisus, kuid võitis seejärel neli geimi järjest ja vormistas sellega ka kohtumise võidu.

Pavljutšenkova lõi kohtumise jooksul kuus serviässa. Eestlanna ei löönud ühtegi. Topeltvigu tegi eestlanna kaks ning venelanna kuus. Murdepalle kasutas eestlanna ära 7-st 5 ning Venelanna 5-st 4. Kõikidest pallivahetustest võitis Kontaveit 77 ning Pavljutšenkova 74.

„Võitlesin iga punkti eest ja see õnnestus. Olen oma mängu kallal kõvasti tööd teinud ja see on hakanud ära tasuma,“ sõnas Kontaveit mängujärgses intervjuus.

Veerandfinaalis läheb Kontaveit nüüd vastamisi horvaatlanna Petra Marticiga (WTA 15.), kes alistas viimati 6:3, 6:3 tšehhitari Barbora Strycova.

„Ta on väga tugev vastane. Ma ei mäleta temaga mängimist, kuid kindlasti ootab ees väga raske kohtumine,“ sõnas Kontaveit järgmise vastase kohta.

Anett Kontaveit - Anastassia Pavljutšenkova Kontaveidile seega 7:6 (7:5), 7:5 võit! 7:5 võit Kontaveidile! Kontaveit murrab ja võidab sellega kolmanda geimi järjest. Eestlanna juhib teises setis 6:5. Seis viigis 5:5. Pavljutšenkoval on settpall, kuid Kontaveit lõpuks hoopis murrab. Venalanna juhib 5:4. Järgneb Kontaveidi servigeim. Pavljutšenkova murrab ning juhib 5:3. Pavljutšenkova hoiab oma servigeimi ning juhib 4:3. Pavljutšenkova hoiab nulliga enda geimi. Venelanna juhib 3:2. Pavljutšenkova on saanud teises setis 2:1 juhtima. Esimene sett Kontaveidile 7:6 (7:5). Kontaveit saab 6:5 ette ehk settpall eestlannale oma pallingul. Kontaveit tuleb raskest seisust välja ning avaseti võitja selgub kiires lõppmängus. Pavljutšenkova murrab jälle ja on 6:5 eduseisus. Kontaveit kasutab kahest murdepallist esimese ära ning seis on taas viigis - 4:4. Kontaveit kutsub treener Nigel Searsi väljakule. Britt julgustab eestlannat edasi võitlema. Pavljutšenkova murrab ning saab 4:3 ette. Kohtumine on kestnud 21 minutit. Seis on 3:3. Kontaveit on saanud 2:1 juhtima.