Super! Mõlemad Eesti naistennisistid pääsesid Australian Openil teise ringi!

Australian Open: Anett Kontaveit vs Aliaksandra Sasnovitš

Ero: "Kamoon".....Kostugu see Canberrasse!!!!

Rene: Meie tüdrukud ruulivad

Kaspar: Juhuu! Vastased värisegu! Eesti naised on võimsas hoos!

Matš kestis tund ja 9 minutit. Kanepil kulus väljakul aega 59 minutit. Pole paha!

Kontaveit võidab matši 7:5, 6:2. Mõlemad meie naised on Australian Openil teises ringis!

Esimese matšpalli Sasnovitš päästab.

0:40 Järjekordne aut. Ja Kontaveidil kasutada kolm matšpalli!

0:30 Sasnovitšilt topeltviga.

0:15 Sasnovitš jääb oma servil taha. Võrgumängus on hästi palju eksinud valgevenelanna täna.

5-2 Kontaveit pareeris kolm murdepalli ja on nüüd teisest ringist (Heather Watson) ühe geimivõidu kaugusel.

AD:40 Neljas punkt järjest Kontaveidile.

40:40 Kontaveit päästab ka selle murdepalli. Ametlikus ülekandes saab Kontaveit oma kaitsemängu eest kõvasti kiita.

30:40 Kontaveit on päästnud kaks murdepalli, üks veel järel.

0:40 Sasnovitšil on võimalus kohe tagasi murda ja murded siin setis 2:2 tasa teha.

Oma servil on Anett nüüd jäänud 0:30 taha.

4-2 Kontaveidile neljas geimivõit ja teine servimurre järjest!

30:40 Esimese murdepalli päästab Sasnovitš hea serviga.

sorr: arnosaar, ei ole vaja vabandusi otsida, ka paljud teised on samas seisus.Jääb vaid meie tüdrukutele kõva närvi soovida, edasi võitudele!

15:40 Kontaveidil kasutada kaks murdepalli, et setti 4-2 juhtima asuda.

Ero: SUPER ANETT!!!!

Kontaveit läheb vastase pallingugeimil 0:30 juhtima ja paneb Sasnovitši reketit loopima.

3-2 Kontaveit võidab kolmanda geimi järjest!

40:15 Ilus serv ja Sasnovitši tõrjeviga toovad Kontaveidile kaks geimpalli.

Kontaveit läheb oma servigeimi 30:15 juhtima.

2-2 Sasnovitš tungib võrku, aga jääb seal Kontaveidi tugevate löökidega hätta ning pall maandub ta jalge ees võrgus. Kontaveidil rusikas püsti ja "Kamoon" kostab Canberrasse välja.

arnosaar: Kontaveit pole kaks nädalat treenida saanud.Ja nüüd mäng tugeva ja trenni teha saanud mängijaga

30:40 Kontaveidil kasutada murdepall.

Kontaveit viigistab 30:30.

Stopplöök, mille sarnaseid täna juba paar tükki näinud oleme, jääb Kontaveidile püüdmatuks ja Sasnovitš juhib oma servigeimis 30:0.

1-2 Kontaveit võidab oma servigeimi nulliga. Vastaselt selles geimis neli tõrjeviga.

Sasnovitš võidab siiski kaks järgmist geimi ja hoiab oma servigeimi. Kontaveit ühe servimurdega teises setis 0-2 taga.

40:40 Sasnovitši esimene serv oli meetri jagu audis, teisega suutis Kontaveiti nii palju survestada, et viimane eeskäelöögi pikaks lõi.

30:40 Sasnovitš jääb oma servil taha, Kontaveidil kasutada murdepall, et kohe tagasi murda.

Sasnovitš jääb oma servil 15:30 taha väga imelikust "kuu poole" saadetud pallist, mille järel ta kergelt jalga sügab või siis mingile ebamugavusele tähelepanu pöörab. Kinni teibitud tal igatahes midagi pole.

0-1 Sasnovitš alustab teist setti servimurdega. Viimane punkt oli tagakäe äralöök Kontaveidile vastu liikumist.

40:AD Ülinapp aut, mis ka publiku kergelt ohhetama paneb, kingib Sasnovitšile veel ühe murdepalli.

40:40 Kontaveit päästab murdepalli ilusa serviga, mida Sasnovitš tõrjuda ei suuda.

30:40 Sasnovitš saab teise seti esimeses geimis murdepalli.

Kontaveidi äralöögid-lihtvead esimeses setis 9-7, Sasnovitšil 13-15.

Sasnovitši stopplöök maandub selgelt audis. Kontaveidile esimene sett 7:5!

30:40 Murde- ja settpall Kontaveidil.

30:30 Settpalli Kontaveit siiski veel ei saa. Tõrjeviga.

15:30 Ilus servitõrje aitab Kontaveidil Sasnovitši eksima sundida.

6-5 "Kamoon!" Kontaveidil rusikas püsti ja üks servigeim jälle hoitud.

40:30 Kontaveit võidab endale 0:30 seisust geimpalli kätte.

30:30 Kontaveit on agresiivne ja sunnib Sasnovitši eksima.

0:30 seisust lõi Kontaveit ilusa servi ja vähendas kaotusseisu 15:30-le.

0:15 Sasnovitš lööb tõrje täpselt joone peale punktiks. Kontaveit vaatas korra kohtuniku poole, aga vaielda pole midagi.

5-5 Sasnovitš sunnib Kontaveidi võrku tulema ja lööb siis eeskäelöögi talle selja taha punktiks.

40:0 Sasnovitš tungib võrku ja lõpetab punkti võimsa ja täpse tagakäe äralöögiga.

Sasnovitš on oma pallingugeimis 30:0 ees.

Kuna kommentaariumis on segadust tekitanud blogi punktide lugemine, siis tuletame siinkohal meelde, et tennises loetakse punkte servija poolt vaadatuna.

40:15 Veel üks serv jääb tõrjumata. Anetil kaks geimpalli.

30:15 Nüüd leiab Kontaveit ilusa esimese servi. Äss.

5-4 Võimas! Lõpetab oma pallingugeimi ässaga! Ässad eestlanna kasuks 4:3.

15:15 Sasnovitš lööb Kontaveidi teise servi otse punktiks.

15:0 Kontaveit alustab oma servigeimi tagakäe äralöögiga, Sasnovitš oli liikumas teisele poole.

4-4 Sasnovitš lõpetab geimi järjekordse ilusa serviga.

40:30 Võimas serv toob Sasnovitšile aga geimpalli. Kontaveit sai sellele vaid reketi õrnalt vastu.

30:30 Sasnovitši eeskäelöök maandub külje peal audis.

30:15 Sasnovitšilt mängu teine serviäss.

Kontaveit läks vastase pallingul ette, aga valgevenelanna tilkpall tagajoonelt jääb meie esireketile püüdmatuks. 15:15.

4-3 Võimas serv geimi lõpetuseks (teine äss) ja üks palling jälle hoitud!

Kontaveidi tagakäe äralöök viib ta oma servigeimi juhtima 30:15. Kiirelt tuleb ka 40:15.

3-3 Sasnovitšilt lõpuks siiski korralik servigeim.

40:15 Sasnovitši esimene serv ei töötanud, aga teisega suutis Kontaveidi siiski üle mängida.

30:15 Kontaveit tegi tõrjevea valgevenelanna teiselt servilt. Tundus, et päike segas.

15:15 Kontaveit paneb kohe tõrjega Sasnovitši surve alla, kuniks pall maandubki võrgus.

3-2 Sasnovitš lõpetab geimi lihtveaga ning Kontaveit hoiab oma servi.

40:30 Geimpalli Kontaveit siiski saab.

30:30 Agressiivne servitõrje paneb Kontaveidi raskustesse ja kohe tuleb ka eksimus.

30:15 Kontaveit läheb oma servigeimi ässaga juhtima.

2-2 Kontaveidil servimurre kohe tagasi tehtud!

0:40 Sasnovitš ei saa pärast Kontaveidi tõrjet reketiga pallile üldse pihta ja Kontaveit on endale võitnud kolm murdepalli.

0:30 Kontaveit sunnib Sasnovitši veelkord eksima.

0:15 Sasnovitši eeskäelöök kukub auti. Kontaveit pääseb vastase pallingugeimis juhtima.

1-2 Sasnovitš realiseerib kohe oma esimese murdepalli ja läheb setti juhtima.

15:40 Esimene serv peale seda ei õnnestunud, teiselt suutis Sasnovitš initsiatiivi haarata ning punkti tagakäe äralöögiga lõpetada.

15:30 Kontaveit sunnitakse eksima. Jääb oma servil taha.

15:15 Sasnovitši lõigatud tagakäelöök läheb pikaks.

0:15 Kontaveit jääb oma servil taha, Sasnovitš tungis hästi võrku.

1-1 Sasnovitš lõpetab geimi ilusa eeskäe äralöögiga.

40:15 Kontaveidi pall läheb pikaks. Sasnovitšil võimalus sama kindlalt geim võita.

30:15 Kontaveit jääb nüüd ise pisut hätta ja lööb palli võrku.

Sasnovitš läks 15:0 ette, aga Kontaveit pani hea tõrjega valgevenelanna surve alla, lõpuks pall audis. 15:15.

1-0 Kontaveit hoiab oma servi siiski kindlalt. Ilus algus.

40:15 Sasnovitš saab mängu esimese punkti Kontaveidi lihtveast.

40:0 Ilus eeskäelöök ja serv toovad Anetile veel kaks punkti.

Päris pikk punkt alustuseks. Kontaveit tungib võrku ja sunnib Sasnovitši eksima. 15:0.

Soojendus läbi. Kontaveit alustab servimist.

Sasnovitš võitis loosi ja valis tõrje.

Kontaveit ja Sasnovitš on teel väljaku poole.

21-aastane austraallane Popyrin võitis 13. asetusega belglast Goffini viiendas setis 6:3. Väljak, kus hetkel käib tribüünidel korralik möll, tehakse õige pea vabaks ning siis saavad Kontaveit ja Sasnovitš end oma mänguks valmis panna. https://twitter.com/AustralianOpen/status/1359021563513720835

Meeste mäng Goffin-Popyrin ei saanud veel läbi. Kokku neli matšpalli päästnud Popyrin võitis kiire lõppmängu 8:6 ja viis mängu viiendasse setti. Publik on oma soosiku taga, aga noormees on endaga suhteliselt läbi, füsioterapeut on kaks korda väljakul käinud. Mäng on kestnud juba 3 tundi ja 14 minutit.

Neljas sett otsustatakse meeste mängus kiires lõppmängus.

Goffinil oli kaks matšpalli. Olles need maha mänginud, tegi ta 40:40 seisul topeltvea ning lasi Popyrinil seejärel murda. 5:5 - neljas sett Kontaveit-Sasnovitši matšile eelnevas mängus jätkub.

Goffin hakkab kohe 5:4 eduseisust neljanda seti ja matši võidu peale servima.

Goffin tegi neljanda seti esimese servimurde ja asus 4:3 juhtima. Väike lootus on, et see sett jääb nende meeste vahel viimaseks.

Popyrin kutsus neljanda seti 3:2 eduseisus füsioterapeudi väljakule. Kaks ja pool tundi kestnud kohtumine on austraallasel krambid tekitanud.

Kontaveidi mängule eelnevas meeste mängus on Goffin võitnud kolmanda seti 7:6 (4) ja juhib matši settidega 2:1. Neljanda seti algus on jälle tasavägine (hetkel 1:2).

Juba on selge, et kui Kontaveit täna võidab, siis kohtub ta teises ringis maailma hetke 60. reketi Heather Watsoniga.

Avaseti võitis Goffin 6:3, teise Popyrin 6:4, kolmandas on seis 2:2. Tuletame meelde, et mehed mängivad kolme seti võiduni, seega kui just keegi loobumisvõitu ei anna, siis läheb siin veel aega.

3. väljakul on käimas päeva teine mäng belglase Goffini (ATP 15.) ja austraallase Popyrini (ATP 113.) vahel. Goffin juhib avasetti 5:3. Peale neid on Kontaveidi ja Sasnovitši kord väljakule astuda.