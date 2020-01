Silver Karjus suure väljakutse ees: kuidas valmistada hoolealune ette mänguks maailma esireketiga?

"Võtsime uudise vastu rahulikult. Mis seal ikka, loos on loos. Tuleb mängida sellega, kes vastu antakse," suhtus Karjus eesootavasse rahulikult.

Mänguks maailma esireketi vastu on Karjus oma õpilast varem ette valmistanud vaid korra, 2011. aastal, kui Kaia Kanepi alistas Tokyos kolmandas ringis taanlanna Caroline Wozniacki. Üle mõelda ja analüüsida Karjuse sõnul ei tasu, eelkõige tuleb Tsurenkol keskenduda ikka enda mängule.

"Vastane on teada - ta servib hästi, tagakäelt lõikab, võtab võrgust palju ette. Kvaliteetne mängija. Hea väljakutse. Aga usun, et päris ühte auku see mäng ei lähe, loodan ja arvan, et tuleb päris põnev heitlus," sõnas Karjus. "Selge see, et midagi lihtsat seal ei ole, aga kindlasti tekivad Lesial omad väiksed momendid ja need tuleb ära kasutada."

Karjuse sõnul on Bartyt avaringis võibolla ehk tõenäolisemgi võita kui kolmandas ringis. "Suur areen ja esimese ringi mäng, mis tippmängijatel on tihtipeale raskeks kujunenud ning Barty ise on viimasel ajal üsna rabe olnud," põhjendas ta.