Seljavigastus lõpetas Kenneth Raisma hooaja

Pärnus toimuval Paf Openi ITF-i turniiril hoidis Raisma teise ringi matšis Daniil Glinkaga mitmet puhku seljast kinni, mudis seda käega ja oli ilmselgelt löödud olemisega, kirjutab Tennisnet.ee.

Raisma treener Andres Kuhi tõdes, et asi on paraku tõsisem kui esmapilgul tundub. Otseselt pole tegemist sellise vigastusega, mis vajaks arstlikku sekkumist või statsionaarset ravi, sest hiljaaegu said seljast tehtud pildid ja need ei näidanud Kuhi sönul mingisugust vigastust.

Tegemist on teatavate lihasgruppide suure ülepingega. Septembrikuu lõpus Tšernomorski ITF turniiri eel sai Raisma (jõudis seal teise ringi) toidumürgituse. Sellele järgnenud füüsiline pingutus pluss võistluskohas valitsenud jahe ilm tegid oma töö.

Kuhi sõnul otsustati tänavusele võistlushooajale punkt panna. Nüüd keskendutakse taastumisele ning füüsilise pinge maandamisele vältimaks tõsisemate probleemide teket.