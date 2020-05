Selgus Eesti tennisehooaja jätkumise kuupäev

"Need on rasked ja paljudele pettumust valmistavad otsused, kuid tervis ja ohutus on endiselt meie peamine mure," ütles ITF president David Haggerty.

"Koostöös spetsialistide ja ekspertidega hindame jätkuvalt ülemaailmset olukorda ja avame võistluskalendri siis, kui seda on ohutu teha."

Ehkki ülemaailmne pandeemia takistab rahvusvahelist konkurentsi, on mõnes riigis riigisisesed ja harrastustennise võistlused lubatud. Eesti Tennise Liit taasavab oma võistluskalendri 30. maist.

“On hea meel, et jätkame 30. maist võistlustega,” sõnas Eesti Tennise Liidu peasekretär Allar Hint.

“Võistlemine on tähtis osa mängijate arengus ning kindlasti on see periood eriline olnud meile kõigile. Nii mõnegi võistluse kuupäeva oleme olnud sunnitud muutma ning mõned võistlused ka ära jätma, kuid olen kindel, et kõik mängijad leiavad tee tagasi turniiridele ja saavad end piisavalt proovile panna,” lisas Hint.

Võistluste korraldamisel juhindub tenniseliit EV Valitsuse korraldamisnõuetest.