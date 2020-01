Segane lugu: Kanepi on valmis Fed Cupil mängima, aga naiskonda veel nimetatud ei ole

"Las jääda praegu see info, et mul on võistkond üles antud," ütles Tamla täna Delfile. Täpsustavale küsimusele, kas ta on Eestisse tagasi jõudnud Kanepiga rääkinud, vastas Tamla: "Las jääda praegu see, mis ma ütlesin."

Tenniseliidu peasekretäril polnud rohkemat lisada. "Naiskonna paneb kokku Tamla. Ma ei ole temaga rääkinud, mis seis lõplikult on. Ma saan aru, et nad suhtevad omavahel. Viimane jutt jäi, et Kaia ootab ära Australian Openi. Kui palju nad on rääkinud, ma ei tea."

Delfi ja Eesti Päevaleht on mõlemast leerist - nii tenniseliidust kui Kanepi tiimist - saanud vihjeid võimalike arusaamatuste kohta, kuid keegi ei soovi neid lahkhelisid avalikkuse ette tuua. Pandilt pole meil õnnestunud kommentaari saada.

Palju rohkemat ei ütle ka Kanepi ise. "Hetkel ei oska midagi öelda. Paari päeva pärast selgub," sõnas Kanepi napilt.

Samas tunnistas Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa alles eelmisel nädalal Eesti Päevalehes, et on Kanepile olümpia ja Fed Cupi ettevalmistuseks pakkunud rahalist toetust, et Kanepi saaks tasuda oma treenerile Dušan Vemicile, kes oligi Australian Openil tagasi Kanepi kõrval.

Delfile on vihjatud, et otsus ei pruugigi olla ainult Tamla teha, vaid oma sõna on öelda ka tenniseliidu presidendil Enn Pandil, kes läbi Tallinki viimastel aastatel Kanepit enam sponsoreerinud ei ole.

Eesti alagrupivastased Fed Cupi turniiril on Itaalia, Austria ja Kreeka. Itaalia kaks tugevamat naist on Jasmine Paolini (WTA 96.) ja Camila Giorgi (WTA 102.), Austrial Barbara Haas (WTA 143.) ja Julia Grabher (WTA 231.) ning Kreekal Maria Sakkari (WTA 23.) ja Despina Papamichail (WTA 265.).

On väga suur vahe, kas Eesti läheb alagrupivõitu püüdma olukorras, kus meil on üksikmängudes välja panna maailma 22. ja 96. reket (Kontaveiti ja Kanepi kohad järgmisel nädalal) või 22. ja 554. number (Jelena Malõgina).

Selgust ootavad majja nii Fed Cupi naiskonna ülejäänud liikmed Katriin Saar, Saara Orav ja Valeria Gorlatš kui ka tennisefännid, kes pole veel turniirile piletit soetanud.