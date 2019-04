Saara Orav jõudis juunioride tippturniiril veerandfinaali

Vršaris mängitakse juba väljas saviliivakattel, neidude turniiril on kohal ligi paarkümmend maailma juunioride esisaja mängijat, kusjuures kõrgeima asetusega on U16 Euroopa mullune meister Kamilla Bartone (Läti, 18.), kirjutab Tennisnet.ee. Orav oma 304. edetabelikohaga oli alles paremuselt 37. Nii polnud ka üllatus, et eestlanna jäi teises ringis alla Sara Ziodatole (Itaalia, 106.) 1:6, 4:6.

Kuid paarismängus suutsid Orav ja Horvaatia mängija Tara Wurth (363) jõuda veerandfinaali, kui nad alistasid Anastassia Astahhova (Kasahstan, 174.) ja Marketa Panackova (Tšehhi, 206.) 6:4, 6:4.

Loe artikli täisteksti Tennisnet.ee lehelt