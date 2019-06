Roger Federer sammus kindlal sammul French Openi veerandfinaali

Maailma kolmas reket alistas kaheksandikfinaalis argentiinlase Leonardo Mayeri (ATP 68.) 6:2, 6:3, 6:3. Federeril kulus Mayeri alistamiseks üks tund ja 45 minutit.

Kahe esimese seti peale kokku loovutas šveitslane omal servil Mayerile vaid üheksa punkti. Federer läheb veerandfinaalis vastamisi Stefanos Tsitsipase (ATP 6.) ja Stan Wawrinka (ATP 28.) vahelise kohtumise võitjaga.

Edu korral võib Federer poolfinaalis vastamisi minna maailma teise reketi Rafael Nadaliga, kes on kõigepealt kaheksandikfinaalis kohtumas argentiinlase Juan Ignacio Londeroga (ATP 78.).

First man through to the Roland-Garros quarter-finals, @rogerfederer.



The Swiss takes out Leonardo Mayer 6-2 6-3 6-3.



🎾 https://t.co/gh9IvYcee5#RG19 pic.twitter.com/bQ4MitypgW