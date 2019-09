Roger Federer andis vihje karjääri lõpetamise osas

"Pärast arutelu otsustasin, et soovin võistelda vähemalt järgmise aasta Wimbledoni suure slämmi turniirini," vahendas Eurosport 38-aastase Federeri sõnu. "Nüüd keskendun sellele, kas peaks võtma osa ka järgmise aasta Tokyo suveolümpiamängudest."

"Olen juba arutanud olukorda oma tiimiga ja uurinud, et mida nemad kõigest arvavad. Rääkisin sellest ka oma naisega," jätkas šveitslane. "Kindlasti saab otsus tehtud järgmise paari nädala jooksul. Minu jaoks oluline, et saaksin turniiride vahele ka piisavalt vaba aega, et perega koos olla."

Ametlikult šveitslane kinnitanud pole, kas järgmine hooaeg jääb tema viimaseks. Federeri säravast tiitlite nimekirjast on veel üksikmängu olümpiakuld puudu. Kõige lähemale jõudis ta sellele 2012. Londoni olümpial, kus ta jäi finaalis alla Andy Murrayle.