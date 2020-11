Rekordi purustanud Kanepi ootab uudiseid Austraaliast

Las Palmases tänavu kolmanda ja kokku Eesti tennise mõistes rekordiliselt 18. ITF-i tenniseturniiri võitnud Kanepi tõuseb järgmisel nädalal maailma edetabelis tõenäoliselt 93. kohale. Australian Openi põhiturniirile pääsejate puhul tekitab segadust veel tõik, et turniiri alguskuupäev pole paigas. Praegune nimekiri löödi lukku juba siis, kui Kanepi lennuk oli Hispaaniasse teel, kuid edasi lükkamise korral võidakse tähtaegades muudatusi teha.

Tennisejuhtide ja Victoria osariigi valitsuse läbirääkimised sportlastele 14-päevase karantiinikohustuse leevendamiseks kulgevad vaevaliselt, kuid otsuseni, kas turniir algab 18. jaanuaril või kunagi hiljem, tahetakse jõuda lähipäevil. Spekuleeritud on isegi turniiri märtsi või aprilli lükkamise üle.

„14 päeva hotellis kinni istuda on sportlase seisukohast võimatu. Sellisel juhul ei lenda sinna keegi kohale,” arvas Kanepi treener Indrek Tustit, kes peab võimalikuks, et Australian Open lükatakse paari nädala võrra edasi, et kõik mängijad õigeks ajaks kohale jõuaksid.