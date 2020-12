Ratas kiitis Riigikogu kõnepuldis tennisesõbra Randpere teravaid lööke, aga paarismänguga soovitas mõned nädalad oodata

Eesti tenniseliit saatis eile koos suuremate tennisekeskuste juhtidega kultuuriministeeriumile ja terviseametile pöördumise, kus palutakse 14. detsembril koroonaviiruse tõttu kehtestatud reeglite leevendamist. „Meil on väga hea meel, et spordiklubid jäid avatuks, kuna näeme, kui oluline on inimestel nii füüsilise kui ka vaimse heaolu jaoks spordi tegemine. Seejuures palume Terviseametil piirangute kehtestamisel silmas pidada ka spordialade iseärasusi. Saame aru, et on keeruline kehtestada kõigile võrdseid ja õiglasi piiranguid, aga leiame siiski, et reketispordialadel, eelkõige tennis, rannatennis ja padel, võiks rakendatud 1+1 reegli asemel olla lubatud 2+2 (4 mängijat väljakul) reegel,” seisab pöördumises.

Tenniseliidu peasekretär Allar Hint selgitas Delfile, et pöördumise aluseks on Eesti tennise kogukonna suur mure harrastatuse vähenemise suhtes.

Tenniserahva mure viis eilsel Riigikogu istungil peaministrini ka reformierakondlane Valdo Randpere.