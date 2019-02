Rahvusvaheline tenniseliit kukutas Eesti meeskonna omavoliliselt "mudaliigasse"

Poola sai ITF-ilt karistada

Poolakate madala edetabelikoha taga on 2016. aastal ITF-ilt saadud karistus. Kolm aastat tagasi võõrustasid nad Gdanskis Argentina meeskonda, kuid tegid seda nõuetele mitte vastaval kattel, mistõttu võeti alaliidult ära 2000 edetabelipunkti. Apellatsioon trahvi kohta esitati alles hiljuti tagantjärgi, kuna varem polnud edetabelikohal sisulist väärtust – tugevamasse ja madalamasse gruppi liiguti vastavalt konkreetselt antud aastal peetud matšidele.

Davis Cupi uus formaat võeti vastu pärast mullu augustis Floridas toimunud ITF-i üldkogu hääletust, kus sõnaõigus oli kõigil 210 liikmesriigil. Heakskiitu oli vaja kahelt kolmandikult hääletajatest. Eesti oli vastu.

„Usun, et väga paljud riigid ei näinud edetabelikoha järgi gruppidesse jaotamist ette, sest see klausel oli ridade vahele ära peidetud,” rääkis Hint, kelle sõnul pole Poola ainus, kes uuenduste vastu protestida on mõelnud. „Oleme teiste alaliitudega ühenduses olnud. Kirjad on liikunud. Suhtlesin juba enne hääletust selle seltskonnaga, kes uuendustele vastu olid. Otsitakse võimalust, kust kinni hakata."

Kuupäevi pole paigas

ITF tahab, et kõik Davis Cupi mängud peetaks ära aprillis, juunis, juulis või septembris. Davis Cupi finaalturniir toimub 18.-24. novembril 18 riigi osalusel. Neli kohta sealt on broneeritud varasematele poolfinalistidele, kahele tiimile antakse vabapääse ning ülejäänud 12 osalejat selgusid veebruari algul toimunud kvalifikatsioonturniiri kaudu, pärast mida, täpsemalt 2. veebruaril ka Davis Cupi edetabel lukku löödi. Eesti leiab sealt 67. kohalt. Poola on kaks kohta tagapool.

Poola meedias on arutatud ka Davis Cupi boikoteerimise üle, kuid alaliidu sõnul ei tule see kõne alla, kuna nii võidaks oma mängijatelt röövida võimalus osaleda 2020. aasta Tokyo olümpial.

Monaco tenniseliidu president Elizabeth-Ann de Massy: „ITF võtab vastu otsuseid, mis tapavad ühe prestiižseima ülemaailmse tenniseturniiri. 2019. aasta tugevusgruppide formaat on sportlikult vastuvõetamatu. Mängijate ja sponsorite motivatsiooni ning fännide entusiasmi on selliselt üha raskem üleval hoida. Monaco tenniseliit seisab igati teiste sama probleemi ees seisvate alaliitude taga: Luksemburg, Poola, Montenegro, Eesti, Namiibia, Keenia, Honduras, Bahama, Kuveit ja Vietnam.”

Poolakad ja eestlased pole ainsad, kellele ülekohut on tehtud. Edetabelikoha järgi kukkusid III gruppi ka Luksemburg, Monaco ja Montenegro. Esimene neist alistas mullu aprillis Gruusia mängudega 5 : 0 ja säilitas justkui koha II liigas, kuid selle asemel mängib tase kõrgemal hoopis kaotajaks osutunud Gruusia, kes Davis Cupi edetabelis asub 63. kohal. Luksemburg ise on 65.