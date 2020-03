Pealinna suurimaid tennisekeskusi avab välisväljakud, kuid kärbetest ja koondamistest pole pääsu

"Tenniseliit saatis ministeeriumile kirja, kes vastas, et kui suudame tagada selle, et inimesed teineteisele lähedale ei lähe, on väljas sportimine teretulnud," rääkis Tamla.

Tenniseliidu päringule vastas kultuuriministeerium: "Vabas õhus spordirajatistele ei ole viibimiskeeldu rakendatud ning on sarnaselt tervise- ja looduslike õpperadadega lubatud. Kuivõrd muud meelelahutuslikud teenused eriolukorras on oluliselt piiratud, siis on värskes õhus liikumisaktiivsust pakkuvad ning tervistavad tegevused soositud. Sellegipoolest on oluline, et rajatise omanikud teevad kõik selleks, et oleks võimalik järgida kõiki Terviseameti soovitusi.

Juhul kui vabas õhus asuva spordirajatise kasutamine on tasuline, siis on oluline, et tasumine lahendatakse viisil, mis ei lähe kehtiva piiranguga vastuollu (sh klubihoone jääb suletuks ja täiendavaid teenuseid ei pakuta jne). Kui teil on plaan avada välisväljakud avalikuks kasutamiseks, siis palun jälgige Terviseameti soovitusi ja ettekirjutusi!"

Tallinki tennisekeskuse välisväljakud on alates esmaspäevast avatud iga päev kella 9-st 19-ni. Aegu saab broneerida ja maksta kuni 3 päeva ette ainult keskuse kodulehel. Keskuse maja jääb suletuks ning riietusruume ja WC-sid kasutada ei saa. Haigustunnuste korral väljakutele mängima minna ei tohi.

Tamla lisas, et nii nagu terviseradadelgi, ei saa nad lõpuni kontrollida, et tõbised inimesed välkjakutele ei pääse, kuid ta loodab, et ükski kaine mõistusega inimene nagunii haigena õues sportima ei kipu.