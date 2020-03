Pealinna suurimaid tennisekeskusi avab ministeeriumi loal välisväljakud, kuid kärbetest ja koondamistest pole pääsu

Tennisekeskustele andis loa välisväljakud avada kultuuriministeerium. "Tenniseliit saatis ministeeriumile kirja, kes vastas, et kui suudame tagada selle, et inimesed teineteisele lähedale ei lähe, on väljas sportimine teretulnud," rääkis Tamla.

Tallinki tennisekeskuse välisväljakud on alates esmaspäevast avatud iga päev kella 9-st 19-ni. Aegu saab broneerida ja maksta kuni 3 päeva ette ainult keskuse kodulehel. Keskuse maja jääb suletuks ning riietusruume ja WC-sid kasutada ei saa. Haigustunnuste korral väljakutele mängima minna ei tohi.

Tamla lisas, et nii nagu terviseradadelgi, ei saa nad lõpuni kontrollida, et tõbised inimesed välkjakutele ei pääse, kuid ta loodab, et ükski kaine mõistusega inimene nagunii haigena õues sportima ei kipu.

Tallinki keskus nagu ka teised spordiklubid loodavad praeguses keerulises olukorras riigi toetusele. Tamla sõnul on ta olnud sunnitud juba töötajate palku 30 protsenti vähendama ning kahjuks pole ka koondamistest lähiajal pääsu.

"Üks riigiabi kriteeriumitest on käibe 30-protsendiline langus. Meil on see langenud sada protsenti. Teine kriteerium on, et 30 protsendile inimestest pole tööd anda. Meil pole põhimõtteliselt enam kellelegi tööd anda. Välisväljakute avamisega tagame vähemalt enda treeneritele mingi sissetuleku, aga keskust sellega ei päästa," sõnas Tamla.