Pärnu rannatennise festivalil saab näha mängimas maailmameistrit

Reedel toimub Wienerberger Mixed Cup segapaarismänguturniir ning laupäeval Uweko Mens Cup meespaarismänguturniir ja Active Travel Womens Cup naispaarismänguturniir. Auhinnafond on kokku 4400 eurot ning nii mängijate tasemelt kui ka osalejate arvult on need suurimad rannatennise tunriirid Eestis sel aastal.

Osalejaid on kokku neljast riigist - Eestist, Lätist, Soomest ja Venemaalt (Lätis resideeruvad venelased). Reedel on oodata mängima umbes 80 ja laupäeval 90 osalejat.

Parim senini registreerunud mängija on venelanna Julia Tšubarova, kes on hetkel ITF-i edetabelis ehk aailma proffide edetabelis 37. kohal. Tema kõrgeimaks kohaks on olnud üheksas koht (juuni 2016). 2016. aastal krooniti Tšurbova koos Venemaa koondisega maailmameistriks. Lisaks on registreerunud veel lätlannad Žanna Taraševica (ITF 101.) ja Anastasija Zalomajeva (ITF 145.). Meestest on tugevaimad mängijad lätlased Maksimilians Niklass Andersons (ITF 29.) ja Nikita Ribakovs (ITF 73.).

Kohal on ka suurem osa Eesti rannatennise paremikust. Turniiril osalevad mõlemil päevil meie üks läbi aegade parimaid rannavolle mängijaid Rivo Vesik ja jalgpalli väravavaht Kert Kütt.