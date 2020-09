Pariisi sügisilmas avaringi matši võitnud Kaia Kanepi: mul pole külma vastu midagi

"Hästi keerulised tingimused olid. Tuul, vihm, külm ilm. Vahelduvad olud. Alguses oli raske aru saada, kuidas üldse mängida tuleb. See plaan, millega ma mõtlesin mängida, ei toiminud. Pall ei lennanud eriti. Läks aega, et kohaneda ja aru saada, mida teha saan," rääkis Kanepi Eesti ajakirjanikele.

"Teises setis jäi vihm järgi, aga tuul keerutas. Kui tuul ka rahulikumaks jäi, siis tundsin end paremini. Harjusin tegelikult juba esimese seti lõpus tingimustega. Külm ei hakanudki. Eestis treenisin samuti külmaga. Nii hulle tingimusi võistlustel pole aga varem olnud. Mulle laias plaanis külm ilm sobib rohkem kui soe. Mul pole selle vastu midagi, et see turniir sügisel toimub. Lõunamaa inimesed kurdavad ilmselt rohkem."

Kanepi läks Pariisi ilma, et oleks peale US Openit mõne liivaväljakuturniiri kaasa mänginud. Nagu näha, siis võistluspraktika puudumine teda ei häirinud. Elu jooksul liival mängitud ju küll!

"Ma ei mõelnud sellele, et ma võistelnud pole. Olen elu aeg liival mänginud. See kate on mulle suht kodune. Ei lähe kaua aega, et ära harjuda. Liivale minek on ilmselt kõige lihtsam kattevahetus üldse. Ei tundunud, et varasem võistlusmängu puudumine mõjutanud oleks," sõnas ta.

Turvatöötajad täna French Openil. Foto: REUTERS/SCANPIX

Bouzkovaga kohtus Kanepi ka aasta alguses Brisbane'is, kaotades talle kvalifikatsiooni avaringis. "Ta mängis aasta alguses sama hästi nagu täna. Mängis palju palle tagasi ja lõikas. Mul on aga liival parem tempot vahetada ja vastast suruda - aega on rohkem. Oli mugavam mängida," ütles Kanepi.

Küsimusele, kas ta mõtles ka French Openil paarismängu mängida, vastas Kanepi: "Ma pole paarismängu juba aastaid mänginud. Pole enam 16-aastane, et mõlemat mängida. Üksikmäng on ikkagi tähtsam."

Järgmises ringis kohtub Kanepi maailma 20. reketi, belglanna Elise Mertensiga, kelle ta eelmisel aastal USA-s Charlestonis teises ringis kummalise skooriga matšis 0:6, 6:0, 7:5 alistas. "Ta on suht sarnane vastane. Jookseb hästi ja mängib palju palle tagasi. Charlestoni kohtumine oli raske, tal oli ka matšpall kasutada," meenutas Kanepi.