Palermo finaalis Kontaveidi alistanud prantslanna: see oli mu nädala parim mäng

Ferro võidunumbrid olid finaalis 6:2, 7:5. Sellega võitis ta oma karjääri teise WTA tiitli. Esimene tuli 2019. aasta juulis Šveitsis Lausanne'is. Seega on Ferro võitnud mõlemad WTA finaalid, milles ta on osalenud.

"Arvan, et see oli mu nädala parim mäng. Tundsin end vabalt, ma ei teagi miks, sest tegu oli finaaliga! Ma ei tundnud üldse mingit pinget," rääkis Ferro pressikonverentsil.

"Oli raske mäng, sest Kontaveit on väga järjekindel mängija, kes ei anna sulle väga palju punkte niisama. Hoidsin kogu matši jooksul head intensiivsust, ei eksinud palju, lõin palju äralööke. Mul on väga hea meel, et see karikas just minu käes on."

Nagu ka Kontaveit, ei tulnud Ferro Palermo turniirile peale päris külmalt, vaid oli pidanud ka kaks näidisturniiri, kus ta kaotust tunnistama ei pidanud.

"See tiitel tähendab mulle palju, eriti pärast viit kuud raskeid treeninguid. Mul oli juba pelgalt väljakul olemisest ja võistlemisest hea meel, seega lõpetada nädal võidukalt teeb selle veel kenamaks," lisas Ferro.