Otsustavas setis valudega võidelnud Kontaveit: võib-olla oleksin pidanud mängu pooleli jätma

Kuznetsova võidunumbriteks kaks tundi ja 47 minutit kestnud kohtumises jäid 4:6, 7:5, 6:3.

"Väga füüsiline ja raske mäng oli," rääkis Kontaveit kohtumise järel. "Vastane mängis väga hästi ning arvan, et mängisin ise kaks setti väga hästi. Teise seti lõpus otsustavatel hetkedel tuli mul paar rumalat viga sisse, hakkasin võib-olla kiirustama."

"Tundsin, et ta oli väga stabiilne ja mängis väga palju palle tagasi," kiitis eestlanna vastast. "See mäng oli tõesti väga füüsiline. Üritasin vahepeal kiireimaid punkte mängida, aga ilmselgelt oleksin pidanud üritama rohkem punkte läbi mängima."

Kolmas sett kujunes eestlanna jaoks juba keeruliseks, kui ta pidi toime tulema nii jala- kui seljavaludega. "Kaks setti, mis kestsid kaks tundi, võtsid mind väga läbi. Otsustavas setis läksid jalad pingesse ja alaselg hakkas veidi valutama. Oli päris keeruline mängida niimoodi otsustavas setis. Ma ei teinud aga ka otsust väljakult ära tulla. Mul on raske sellist otsust teha, aga võib-olla oleks pidanud mängu otsustavas setis pooleli jätma," arutles tennisist, kelle sõnul võiks paari päevaga asi korda saada. "Katki kindlasti midagi ei ole. Selg valutab, raske on istuda, aga arvan, et see on asi, mis paari päeva, massaaži ja füsio abiga paremaks läheb."

Järgmisena ootab eestlannat ees Prantsusmaa lahtised. Tennisist pidi algselt osalema ka järgmisel nädalal toimuval Strasbourgi turniiril, kuid loobus siiski sellest plaanist. Seega saab Kontaveit nüüd kodus mõned päevad puhata. "Ma arvangi, et tegelikult on väga palju olnud mängimist. Kõik on nii järjest olnud, ma olin peale New Yorki (US Open) ühe päeva kodus, siis lendasin kohe siia," vaatas Kontaveit viimastele päevadele tagasi. " Uus väljakukate ja kõik. Kehale on nii palju kiireid ja suuri muutusi olnud - lennud, ajavahe. Nüüd saan mõned päevad kodus olla ja kolmapäeval lendan Pariisi."