OTSEPILT JA BLOGI | Kontaveit võitis Palermo poolfinaalis maailma 15. reketi vastu esimese seti kindlalt!

Kontaveit kindlustas koha poolfinaalis reedel, kui oli 6:1, 4:6, 6:1 parem itaallannast Elisabetta Cocciarettost (WTA 157.). Kontaveit alustas turniiri võiduga rumeenlanna Patricia Maria Tigi (WTA 85.) 6:3, 6:3 üle ning alistas teises ringis sakslanna Laura Siegemundi (WTA 65.) 3:6, 6:2, 6:2.

Martic oli omakorda veerandfinaalis 7:6 (5), 7:6 (3) parem valgevenelannast Aljaksandra Sasnovitšist.

Marticiga kohtus Kontaveit alles tänavu veebruaris Dubai turniiri veerandfinaalis, kaotades talle 6:7 (4), 1:6. "Marticile meeldib liival mängida ja tuleb kindlasti väga raske mäng. Tal on hea kick-serv ja üldse väga hea esimene serv. Olen valmis. Hea oli järjekordne raske mäng selja taha jätta, mängukogemust saada ja raskeid olukordi läbi teha. Usun, et sellest on igal juhul järgmisteks mängudeks ja turniirideks kasu," rääkis Kontaveit tänase vastase kohta.

ANETT KONTAVEIT - PETRA MARTIC 3-1 Kontaveit saab servimurde kätte! 30:40 Kontaveit põrutab tagantkäelöögi võrku. 15:40 Teine topeltviga järjest. Kontaveidil kaks murdepalli. 15:30 Martici päeva esimene topeltviga lubab Kontaveidil geimi juhtima minna. 2-1 Martic tegi kaks tõrjeviga järjest ja Kontaveit hoidis oma servi. A:40 Kontaveidil kasutada geimpall, et minna teist setti esmakordselt juhtima. 1-1 Kontaveit teeb kohe servimurde tagasi! 15:40 Esimese murdepalli päästab Martic ässaga. 0:40 Kontaveidil on nüüd omakorda kolm murdepalli. Kontaveit lõi avasetis 16 äralööki Martici 7 vastu, lihtvigu tegi eestlanna 12, horvaatlanna 11. 0-1 Martic alustab teist setti servimurdega. 40:A Marticil veel üks murdepall. 40:40 Ja päästab ka teise murdepalli. 30:40 Kontaveit päästab esimese murdepalli. 15:40 Marticil kasutada kaks murdepalli. Kontaveit on meditsiiniliselt pausilt tagasi, nagu näha, on vasaku reie teip veel mingi lisateibiga tugevamalt kinni pandud. Kontaveit läks riietusruumi, ilmselt teipi kohendama. Esimese seti statistika: 6-2 Kontaveit lõpetab geimi servimurdega ja võtab esimese seti võidu! 40:A Martic lööb tagantkäelt võrku, veel üks settpall Kontaveidil. 40:40 Kontaveit lööb napilt auti, Martic päästab settpalli. 40:A Kontaveidil kasutada murde- ja settpall. 40:40 Martic lööb eeskäelöögi auti ja Kontaveit viigistab. Martic on oma servigeimi 40:30 juhtimas. A:40 Martic lööb võrku, veel üks geimpall Kontaveidile. 5-2 Kontaveit lõpetab geimi serviässaga #2. A:40 Martici eeskäelöök läheb mitme meetri jagu auti. 40:40 Martic lõi valusa stopi, Kontaveit jõudis pallini, aga oli juba väljakust välja mängitud. 40:40 Martic lööb auti ja Anetil murdepall päästetud. 30:40 Kontaveidi lihtviga kingib Marticile esimese murdepalli. 30:30 Kontaveit päästab raske seisu võimsa tagantkäe äralöögiga. 15:30 Martici tagakäelöök maandub napilt audis. 0:30 Kontaveit teeb mängu esimese topeltvea. 0:15 Martic asub Kontaveidi pallingugeimi juhtima. 4-2 Martic servis võimsalt ja võitis geimi nulliga. 40:0 Kontaveidilt tõrjeviga. 30:0 Martic meelitab lõikelöögiga Kontaveidilt vea välja. 15:0 Martic alustab kindla serviga. 4-1 Ilus serv geimi lõppu, Martic teeb tõrjevea ja Kontaveidil pallingugeim kindlalt hoitud. 40:15 Martici tagantkäe lõikelöök maandub kindlalt võrgus. 30:15 Kontaveit meelitab Marticilt lihtvea välja. 15:15 Marticilt hea tõrje ja Kontaveit lööb võrku. 15:0 Kontaveit alustab oma servigeimi ilusa äralöögiga. 3-1 Hästi! Kontaveit teeb mängu esimese servimurde. Martici stopplöök kukkus auti. 30:40 Esimese murdepalli Martic tänu Aneti tõrjeveale päästab. 15:40 Kontaveidil kasutada kaks murdepalli. 15:30 Kontaveit jooksutab Marticit korralikult, kuni viimane eksibki. 15:15 Kontaveidi tagantkäelöök maandub võrgus. 0:15 Martic jääb lihtveaga oma servil taha. 2-1 Kontaveit võidab geimi kaks viimast punkti ja hoiab oma servi. Martic viigistab tänu Kontaveidi lihtveale 40:40. 40:30 Kontaveidil kasutada geimpall. Kontaveit jäi 15:30 taha, aga viigistas 30:30. Kui Kontaveidil on teibitud vasak reis, siis Marticil näib olevat probleeme parema reie ja vasaku sääremarjaga. Kontaveit läheb oma servigeimi 15:0 juhtima, kuid lööb siis tagantkäelöögi võrku - 15:15. 1-1 Geimi lõpetab Kontaveidi tõrjeviga. Martic hoiab servi. 40:30 Kontaveidi lihtviga annab Marticile geimpalli. 30:30 Kontaveit kasutab hea servitõrje ära ja lõpetab punkti võimsa tagantkäelöögiga. 30:15 Martici võimas eeskäsi sunnib Kontaveidi eksima. 15:15 Kontaveidilt ilus tagantkäe äralöök mööda joont. 15:0 Martic alustab oma servigeimi ässaga. 1-0 Kontaveit lõpetab avageimi oma esimese ässaga. Eduseisu haaras ta tänu Martici lihtveale. 40:40 Kontaveidi tagantkäelöök maandub audis. 40:30 Martici servitõrje läheb külje pealt välja. 30:30 Martic lööb palli tagakäelt pikalt auti. 15:30 Martic võidab teise punkti järjest, võimas eeskäe äralöök. 15:15 Martic meelitab Kontaveidilt välja eeskäe lihtvea. 15:0 Super algus! Kontaveit servib Martici väljakust välja ja horvaatlanna põrutab eeskäelöögi auti. Kontaveit võitis loosi ja alustab servimist. Loosimine on läbi ja mängijad alustasid soojendusega. Martic on kihlveokontorites oodatult soosik. Martici võidu peale panustades on võimalik raha tagasi teenida 1.62-kordselt, Kontaveidi võidukoefitsient on 2.30.