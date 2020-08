OTSEPILT DELFI TV-s | Suurepärane algus! Kontaveit võitis Cincinnati veerandfinaalis endise esireketi Osaka vastu avaseti

Kontaveit alustas suurepäraselt ning võitis avaseti 6:4. Seti ainsa murde tegi enesekindlalt mänginud eestlanna viiendas geimis, kui pääses 40:15 juhtima ja kasutas ära kohe esimese murdepalli. Osaka avasetis ühtegi murdevõimalust ei saanudki. Jaapanlanna esimese servi õnnestumise protsent oli kõigest 44 (Kontaveidil 63%) ja teiselt servilt võitis ta vaid 53% punktidest (Kontaveit 80%).

Uudist täiendatakse.

Mäng peetakse 17. väljaku esimese kohtumisena Eesti aja järgi kell 20. Otsepilti näeb Delfi TV-st, Telia kliendid saavad kohtumisele kaasa elada ka Inspira telekanali vahendusel.

22-aastane Osaka alistas eile hilisõhtul ukrainlanna Dajana Jastremska (WTA 25.) 6:3, 6:1. Jaapanlanna lõi kaheksa ässa ja realiseeris kaheksast murdepallist neli.

Kontaveit on endast kaks aastat noorema Osakaga siiani tenniseväljakutel kohtunud kolmel korral ja kõik need mängud kaotanud. Tõsi, mullu sai Kontaveit ka jaapanlanna vastu võidu, kuid mängu toona ei toimunud, sest Osaka loobus Stuttgarti turniiri poolfinaalist vigastuse tõttu.

Osaka on 2018. aasta US Openi ja 2019. aasta Australian Openi võitja. 2019. aasta 28. jaanuaril sai temast ka maailma esireket.

Kolmandas ringis alistas Osaka ukrainlanna Dajana Jastremska 6:3, 6:1, teises ringis tšehhitari Karolina Muchova 6:7 (5), 6:4, 6:2. Avaringis oli Osaka tänu neljandale asetusele vaba.

Jaapanlannale on käimasolev turniir sel aastal alles kolmas. Aasta esimesel võistlusel Brisbane'is jõudis ta poolfinaali, Australian Openil pidi reketid pakkima kolmandas ringis.

Kontaveidile on tänane mäng 20. WTA turniiride veerandfinaal. "Alati võiks ju olla rohkem! Ma ei oska öelda. Naljakas saavutus. See pole veel turniirivõit või finaal. Tore number, aga ei tea, kuidas muud moodi seda kommenteerida," kommenteeris Eesti esireket eile pärast 6:3, 6:3 võitu tšehhitari Marie Bouzkova üle.

Kui Kontaveit eile ajakirjanike ette astus, polnud veel teada, kas järgmises ringis tuleb kohtuda Osaka või Jastremskaga. "Mõlemad on väga agressiivsed ja löövad palli kõvasti. Saab olema raske, aga olen väljakutseks valmis. Olen väga põnevil eesootavate matšide pärast," ütles Kontaveit, vastates samas toonis ka küsimusele, kas viimased head esitused on kasvatanud ka lootust US Openil midagi ilusat korda saata.