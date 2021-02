OTSEPILT DELFI TV-s | Kontaveit kohtub Melbourne'is teises ringis endise paarismängu esinumbriga, Kanepil hiljem veerandfinaalmatš

Kontaveit ja Kanepi Austraalias WTA turniiridel

Delfi TV ülekanne on alanud. Ilm on üsna pilvine. Loodetavasti lubab selle mängu vähemalt ära mängida. Kanepi mäng on hiljem juba nagunii katuse all.

2 minutit soojenduse lõpuni.

Kontaveit ja Mattek-Sands on väljakul ja teevad sooja. Just Azarenkaga selle matši võitja järgmisena kohtubki.

Putintseva kaotas matši tiebreakis 5:1 eduseisust ja kahe matšpalli pealt, Azarenka võttis otsustavas tiebreak'is 11:9 võidu. Kasahhitar tegi selle peale reketist hakkliha. Aga mis meie jaoks peamine, väljak on vaba ja Kontaveit - Mattek-Sans võivad end valmis panna.

Reilly Opelka ja Stefanos Tsitsipas pidasid Twitteris maha tulise sõnasõja. Kreeklane reageeris tuliselt ameeriklase kriitilisele postitusele, milles ta andis mõista, et kahetseb Austraaliasse tulekut. https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/tipptennisistid-laksid-twitteris-karvupidi-kokku-tsitsipas-mine-harjuta-ja-saa-teisest-ringistki-kaugemale?id=92475127

Putintseva juhib otsustava seti kiiret lõppmängu 4:0.

Putintseva võitis teise seti 6:1. Võitja selgitatakse kiires lõppmängus 10 punktini ehk väga kaua ei tohiks enam minna. Azarenkal tundub olevat jalaga mingi probleem. Istub pingil väga valuliku näoga.

Yarra Valley Classic turniiri veerandfinaalis näeb 2020. aasta naiste finaali kordust. Kenin vs Muguruza. Kenin selle teatavasti võitis. Hetkel on Muguruza avasetis 5:2 peal. https://twitter.com/AustralianOpen/status/1357493358722228224

Putintseva on teist setti aga 2:0 juhtima asunud.

3. väljaku esimeses mängus Azarenka-Putintseva on valgevenelanna Azarenka võitnud esimese seti 6:4.

Värske podcast "Matšpall": https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/kuula-podcast-matspall-spordimetseenlus-ja-australian-openi-eelvaade-puurist-valja-lastud-lovid-ja-aarmuslikud-koroonareeglid?id=92467025

Anett Kontaveiti viimase võidumängu tipphetked: https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/tipphetked-kontaveit-sammus-ranges-karantiinis-olnud-mangijate-turniiril-teise-ringi?id=92440165

Vaata tipphetki Kaia Kanepi viimasest võidumängust: https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/tipphetked-braavo-kaia-kanepi-naitas-teises-setis-voimu-ja-paases-melbournei-tenniseturniiril-veerandfinaali?id=92449671