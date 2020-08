3.-9. augustini toimuval WTA tenniseturniiril on Kontaveidi esimene vastane Rumeenia passiga Patricia Maria Tig (WTA 85.). Eestlanna ja rumeenlanna vaheline kohtumine on kavas teisipäeval keskväljaku neljanda kohtumisena. Esimeses matšis pannakse pall mängu Eesti aja järgi kell 17 õhtul. Kontaveidi mäng algab kell 23.10.

Seni on need naised kohtunud teineteisega tenniseväljakul kaks korda ning mõlemad on võitnud korra.

Vaata ülejäänud paare siit.