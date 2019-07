OTSEBLOGI WIMBLEDONIST | Kaia Kanepi alustab Wimbledoni šveitslanna vastu, mäng algab kell 13

Kaia Kanepi - Stefanie Vögele

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kuna 9. väljak on Wimbledoni kompleksis üks neljast võistlusväljakust, millel tribüüni kui sellist sootuks pole, tasub sammud juba varakult sinnapoole seada, et väljaku ääres oleva pingirea peale istuma pääseda. Korraldajad on ilmselt sellistele väljakutele asetanud kohtumised, mis tõenäoliselt liiga suurt publiku tähelepanu ei pälvi - samas võib arvata, et need vähemalt kümmekond Eesti fänni, kes eile Anett Kontaveidile kaasa elasid, on ka täna Kanepi mängul rivis.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Ja siin ka Kaia Kanepi üldfüüsilise ettevalmistuse treeneri Indrek Tustiti analüüs:https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/kanepi-fusioterapeut-indrek-tustit-sellist-muret-pole-mis-tana-valjakule-minna-ei-lubaks?id=86703945

Raul Ojassaar, Wimbledon: Mänguks valmistudes tasub ära lugeda paar lugu, mis eile valmis said tehtud. Esmalt Anett Kontaveidi pooleldi filosoofiline mõttekäik:https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/anett-kontaveit-inimesed-ei-pea-minu-parast-muretsema?id=86702049

Raul Ojassaar, Wimbledon: Tere hommikust Wimbledonist! Olukord siin Londoni loodeosas on praegu mõnusalt rahulik. Ilm on kena ning sarnane eilsele, ehk kraad-kaks jahedam, aga päikese käes on sellegipoolest väga mõnusalt soe. Ka pressikeskuses, kuhu just jõudsin, on praegu väga vaikne - ent seda seetõttu, et siin läks just elekter ära. Loodetavasti puudutab see vaid seda hoonet siin, mitte tervet kompleksi.