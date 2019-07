OTSEBLOGI WIMBLEDONIST | Kaia Kanepi alustab turniiri maailma 97. reketi vastu

Kaia Kanepi - Stefanie Vögele

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kotkasilma võimalust nii väikesel väljakul pole. Pall oli ka minu silma järgi eestlanna servist joone peal ning Kanepi üritas seda kohtunikule selgeks teha, aga tulutult.

Kaspar Ruus: Vögele lööb aga palli auti ja Kanepi saab taas murdega ette, 3:2

Kaspar Ruus: Vögele päästab ühe murdepalli Kanepi vastu, 40:30

Kaspar Ruus: Kanepi saab oma geimi kätte, 2:2

Kaspar Ruus: Kanepi näitab taas võrgus head mängu, 40:15

Kaspar Ruus: Kanepi lööb võrgupealt tugeva diagonaali, 30:15

Raul Ojassaar, Wimbledon: Mäng on seni olnud väga vaikne. Kumbki naine lüües häält ei tee ning vaat et rohkemgi on kuulda seda, mis toimub kõrval olevatel väljakutel.

Kaspar Ruus: Kanepi lõi auti, Vögele pääseb juhtima, 1:2

Kaspar Ruus: Vögele on oma servigeimis ees 40:15

Kaspar Ruus: Kanepi lööb auti ja Vögele murrabki kohe tagasi. 1:1

Kaspar Ruus: Vögelel on aga kohe vastu kasutada 3 murdepalli, 0:40

Kaspar Ruus: Kolmandal katsel saab Kanepi murde kätte! Hea algus mängule! 1:0

Kaspar Ruus: Kanepi lööb pikaks, seis taas tasa 40:40

Kaspar Ruus: Vögele suudab murdepalli päästa, 40:40

Kaspar Ruus: Kanepil kohe kasutada murdepall, 40:30

Raul Ojassaar, Wimbledon: See Kanepi pall maandus totaalselt teisel väljakul! Õnneks tundus, et seal parasjagu punkt ei käinud.

Kaspar Ruus: Kanepi lööb eestkäega palli diagonaali, 15:15

Kaspar Ruus: Kohtumine kohe algab! Servima asub Vögele.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Soojendus on lõppenud. Mäng on nüüd algamas.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Mängijad on nüüd kohal ning soojendus võib peagi alata!

Raul Ojassaar, Wimbledon: Tavapublik on nüüd tennisekompleksi sisse lubatud, ent istekohad Kanepi väljaku ääres on seni olnud visad täituma.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kuna 9. väljak on Wimbledoni kompleksis üks neljast võistlusväljakust, millel tribüüni kui sellist sootuks pole, tasub sammud juba varakult sinnapoole seada, et väljaku ääres oleva pingirea peale istuma pääseda. Korraldajad on ilmselt sellistele väljakutele asetanud kohtumised, mis tõenäoliselt liiga suurt publiku tähelepanu ei pälvi - samas võib arvata, et need vähemalt kümmekond Eesti fänni, kes eile Anett Kontaveidile kaasa elasid, on ka täna Kanepi mängul rivis.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Tere hommikust Wimbledonist! Olukord siin Londoni loodeosas on praegu mõnusalt rahulik. Ilm on kena ning sarnane eilsele, ehk kraad-kaks jahedam, aga päikese käes on sellegipoolest väga mõnusalt soe. Ka pressikeskuses, kuhu just jõudsin, on praegu väga vaikne - ent seda seetõttu, et siin läks just elekter ära. Loodetavasti puudutab see vaid seda hoonet siin, mitte tervet kompleksi.